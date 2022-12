Lubelskie. Duże ognisko ptasiej grypy. Blisko 40 tysięcy kaczek do wybicia

E-recepta online przez Internet. Jak uzyskać e-receptę online?

Dbanie o zdrowie jest konieczne i niezbędne do szczęśliwego życia. Już niewielkie problemy zdrowotne mogą uderzyć w naszą codzienność. Niestety w obecnym, zabieganym świecie nie jest łatwo dobrze zadbać o swoje zdrowie. Często stawiając na odnoszenie sukcesów zawodowych, spychamy je na kolejne miejsce, a może to rodzić poważne konsekwencje. Nieleczone choroby lub nawet zwykłe dolegliwości mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Co może nas zachęcić do skorzystania z porady lekarskiej? Fakt, że nie trzeba wcale opuszczać domu, by otrzymać konsultację lekarską.