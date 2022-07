Pięciu do Bogdanki. Doszedł kolejny szef

Postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko zostało wszczęte 27 czerwca, czyli zaledwie tydzień jak rada nadzorcza wybrała zarząd na nową kadencję. Dotychczas był 5-osobowy, ale rada tym razem wybrała cztery osoby. Artur Wasil pozostał na stanowisku prezesa. W skład nowego zarządu weszli także: Artur Wasilewski (ds. ekonomiczno-finansowych), Dariusz Dumkiewicz (handel i inwestycje) oraz Kasjan Wyligała (strategia i rozwój).

W przedstawionym raporcie spółka podała, że rada postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. pracowniczych i społecznych bez wyłaniania kandydata i bez powoływania kogoś na to stanowisko.

Wakat został właśnie zapełniony. Na to stanowisko został wybrany Adam Partyka. Pełnił już to stanowisko od kwietnia 2016 r. do czerwca 2022 r.