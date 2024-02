Pijana kobieta wiozła czwórkę dzieci

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 9 w miejscowości Podgłębokie w gminie Cyców. Łęczyńska drogówka zatrzymała do kontroli kierowcę Audi. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 48-letnia kobieta kierująca audi jest pijana. Miała prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W samochodzie podróżowało z nią czworo małoletnich pasażerów w wieku od 8 do 16 lat. Policjanci odebrali kobiecie prawo jazdy, a dzieci przekazali pod opiekę opiekunów prawnych.

Niedługo pijana 48-latka ma stanąć przed sądem. Za ten czyn może grozić jej do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego, a kobieta otrzyma sądowe orzeczenie o zakazie kierowania pojazdami. Dodatkowo będzie musiała przekazać od 5 do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.