Policyjne małżeństwo zatrzymało pijanego kierowcę

GKS Górnik Łęczna rozpoczął sezon od remisu w Gdańsku

Podopieczne Roberta Makarewicza jechały nad Morze Bałtyckie pełne niepokoju, ponieważ AP Orlen Gdańsk to przeciwnik, który w ostatnich latach wyjątkowo im nie leżał. Nawet jeśli łęcznianki wygrywały z gdańszczankami, to zazwyczaj były to wyrównane starcia. Niestety, teraz było podobnie, a mecz zakończył bezbramkowym remisem.