Większy parking i centrum zdrowia. Pomoże prezent od miasta

Mieszkańcy Łęcznej, w tym pacjenci miejscowego szpitala, od lat narzekali na niewystarczającą liczbę miejsc postojowych przy SP ZOZ. Problem ten wkrótce zostanie rozwiązany. Zaczęło się od decyzji burmistrza Łęcznej, Leszka Włodarskiego o sprzedaży powiatowi należącej do gminy działki. Z uwagi na społeczny cel, jakim jest rozbudowa parkingu i rozwój SP ZOZ-u, grunt w pobliżu szpitala o wartości 1,1 mln zł, został sprzedany z ogromną, 99 procentową bonifikatą.

Na takie uszczuplenie budżetu miasta kosztem samorządu powiatowego w lipcu zgodzili się miejscy radni. - W ten sposób rozwiązano problem zatłoczonego przyszpitalnego parkingu, co wpłynie na poprawę warunków dla pacjentów i personelu medycznego - poinformował burmistrz Łęcznej.

- Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia życia pacjentom i mieszkańcom Łęcznej. Dotychczasowy parking przy szpitalu czasami był niewystarczający, a brak miejsc parkingowych może być dodatkowym źródłem stresu dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego - ocenia zarząd powiatu.

Kiedy zatem wbicie pierwszej łopaty? - Nam zależy na tym, żeby ten parking powstał jak najszybciej. W ciągu miesiąca przekażemy działkę szpitalowi aktem notarialnym, co pozwoli ogłosić przetarg - mówi nam Michał Pelczarski, wicestarosta łęczyński.

SP ZOZ posiada już koncepcję nowego placu. - To dla nas ważne zadanie, bo dzisiaj nasi pacjenci mają problemy z parkowaniem przy szpitalu. Dzięki tej inwestycji w jej pierwszym etapie powstanie 86 nowych miejsc postojowych. Całość wykonamy ze środków własnych. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku - zapowiada Krzysztof Bojarski, dyrektor łęczyńskiego szpitala, który spodziewa się wydania na ten cel ok. 500-600 tys. zł.

Ale nie tylko parking może powstać na byłej już miejskiej działce. Jej część będzie zarezerwowana dla nowego, kondygnacyjnego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego. Ten pomieści poradnie ambulatoryjne, ośrodek terapii środowiskowej, psychiatryczny oddział dzienny oraz zakład leczniczy.

- Centrum powstanie na pewno. To jest koszt rzędu 15 mln zł. W pierwszej kolejności będziemy szukali na ten cel finansowania zewnętrznego z ministerstwa zdrowia lub funduszy uninych. Jeśli nam się to nie uda, uruchomimy na ten środki własne - zapewnia dyrektor Bojarski. Jego zdaniem nowy pawilon medyczny powinien zostać otwarty w ciągu najbliższych trzech lat, najpóźniej w roku 2026.