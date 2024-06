Za rok pojedziemy nowym mostem w Łęcznej

Nowy most na Wieprzu będzie gotowy za rok. Już widać zarysy przeprawy. – W ostatnim czasie wykonane zostały podpory obiektu o wysokości 8 metrów i zamontowane dźwigary oraz wybudowany mur oporowy od strony Łęcznej. W tej chwili wykonywane jest deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego, a także dojazd do mostu od strony Lublina. Zakończenie prac planowane jest w II połowie przyszłego roku – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Nowa przeprawa powstaje obok istniejącego obiektu, zbudowanego w 1966 roku, który był w złym stanie technicznym. Most budowany jest po lewej stronie istniejącego, jadąc od Lublina w kierunku Łęcznej. Będzie szerszy od dotychczasowego, z jezdnią o szerokości 7 m, a po obu stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 m. Zbudowane zostaną też ekrany akustyczne. – Odcinek objęty inwestycją ma 455 metrów, przy czym sama długość mostu to ok. 100 m. Nowy obiekt będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń o masie do 50 ton – dodaje rzecznik.

8 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Łęcznej, w ciągu drogi krajowej nr 82. Przypomnijmy, że projektanci zaproponowali trzy warianty przebiegu obwodnicy. Dwa z nich omijają miasto od strony północnej, a jeden od południowej. Ich długość, w zależności od wariantu, wynosi od 5,1 do 7,6 km.

Lokalizacja początku projektowanego odcinka drogi uzależniona jest od wariantu trasy. W wariancie pierwszym początek znajduje się w Kolonii Trębaczów, na skrzyżowaniu DK82 z drogą wojewódzką nr 829. Z kolei w wariantach drugim oraz trzecim w Zofiówce, na skrzyżowaniu DK82 z drogą powiatową nr 2017L. We wszystkich wariantach obwodnica włączy się do istniejącej DK82 około 2,5 km na wschód od centrum Łęcznej. Planowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), dwupasową, o szerokości jezdni 7 m.

Realizacja tej trasy, przewidziana w rządowym Programie budowy 100 obwodnic, pozwoli odciążyć centrum Łęcznej od ruchu tranzytowego. Istniejąca DK82 prowadzi od węzła Lublin Tatary na obwodnicy Lublina przez Łęczną i Cyców do Włodawy. To także szlak na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, który jest szczególnie mocno obłożony ruchem w okresie wakacyjnym. Trasa pełni funkcję nie tylko drogi regionalnej, ale również łączącej wschodnie obszary Polski z centrum kraju.