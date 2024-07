Oszustwo. Faktura łudząco podobna do oryginalnej, ale z innym numerem konta

Przedsiębiorca z powiatu zgłosił w komisariacie policji w Łęcznej oszustwo. Opowiedział, że na skrzynkę firmy przyszedł mail od zagranicznego dostawcy towarów, a do wiadomości była załączona faktura. Pracownik odebrał korespondencję i wykonał dwa przelewy na łączną kwotę około 100 tys. zł.

– Po pewnym czasie kontrahent poinformował ich, że transakcja nie została zrealizowana ponieważ nie otrzymał żadnych pieniędzy. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty wyszło na jaw, że numer konta widniejący na fakturze nie należy do ich partnera biznesowego – informuje aspirant sztabowa Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.

Oszuści wystawiają faktury łudząco podobne do faktur wystawianych przez kontrahentów i przesyłają drogą elektroniczną ale z podstawionym innym numerem rachunku bankowego.

– W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej wiadomości mailowej czy numeru rachunku bankowego koniecznie skontaktuj się z daną firmą. Przedstaw treść wiadomości, którą otrzymałeś i zweryfikuj, czy jest prawdziwa. Pamiętaj o bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeniu skrzynek email unikalnymi i trudnymi do złamania hasłami – apeluje policja.