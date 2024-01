Kto na burmistrza Lubartowa?

Sylwestrowy biforek w Helium Club

Dzień przed Sylwestrem lubelski klub Helium zorganizował mega imprezę - Before New Years Party. O dziwo nie zabrakło chętnych, którzy zdecydowali się przyjść do klubu przed najważniejszą imprezą w roku czyli Sylwestrem. Party trwało do białego rana. Zobaczcie, co się działo na parkiecie, jak i poza nim.