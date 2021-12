Lubartów będzie miał komunikację miejską. Na próbę

Mowa o takim kroku była przynajmniej od lutego tego roku. Wtedy właśnie władze Lubartowa poważnie zaczęły myśleć i mówić o uruchomieniu własnych linii komunikacyjnych. Właśnie w lutym rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. – W trakcie tych konsultacji mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się m. in. na temat cen biletów i godzin kursowania autobusów – tłumaczył Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa i dodawał: – Osobiście nie mam wątpliwości, że w Lubartowie potrzebna jest komunikacja miejska. Mówiłem o tym już podczas swojej kampanii wyborczej.

Swoje zdanie wyraziło 368 osób i aż 89,7 proc. z nich opowiedziało się za uruchomieniem miejskich linii. Na ostatniej sesji Rady Miasta sprawa została przypieczętowana. Podjęto uchwałę dotyczącą lokalizacji przystanków. Te rozstrzygnięcia wejdą w życie po 14 dniach od opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowy Województwa Lubelskiego. – Po uprawomocnieniu się uchwały, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie jako operator linii złoży wniosek do Urzędu Miasta na obsługę pilotażowej komunikacji z wykorzystaniem nowopowstałej oraz obecnej infrastruktury przystankowej – informuje teraz Łukasz Chomicki, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Właśnie, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że będzie to pilotaż. Do 28 lutego linie będą obsługiwały autobusy testowe różnych producentów, a trasa przejazdu została tak przygotowana, aby w ramach jednej linii połączyć ze sobą najważniejsze dla mieszkańców punkty w Lubartowie. To m.in. dworzec kolejowy, szpital, szkoły, targ, cmentarze czy krańcowe osiedla miasta.

– Chodzi również o to, aby w jak najmniejszym stopniu pojazdy poruszały się głównym ciągiem komunikacyjnym północ – południe, który obecnie obsługują przewoźnicy międzymiastowi. Proponowany przebieg trasy ma też sprawdzić w praktyce potrzeby mieszkańców, co pozwoli na wprowadzanie ewentualnych zmian – dodaje Chomicki.

I jeszcze jedno: przejazd będzie darmowy.