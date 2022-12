Lubartów chce być „zielonym miastem”. Tak ma się to stać

Unijnych środków na powstanie ekologicznych inwestycji miasto Lubartów jeszcze nie pozyskało, ale udało mu się zdobyć pieniądze, które pomogą je przygotować.

Na ekonomiczne analizy, audyty energetyczne, czy konsultacje społeczne, lubartowski samorząd wiosną otrzymał 270 tys. zł. To pieniądze z „Europejskiego Instrumentu Miejskiego”, która mają pozwolić stolicy powiatu stać w przyszłości „zielonym miastem, przyjaznym dla ludzi i klimatu”.

W ramach tego zadania rozpisano przetarg, do którego wpłynęły dwie oferty. Jedna od spółki Collect Consulting z Katowic (120,9 tys. zł), druga od warszawskiej Energy Cut (119,3 tys. zł). Ta, która wygra postępowanie, stworzy inwestycyjną koncepcję dla sześciu pro-ekologicznych zadań.

Pierwsze z nich to budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3MW na terenie zamkniętym wysypisku śmieci oraz tysiąca mikroinstalacji OZE, paneli i pomp ciepła dla gospodarstw domowych i budynków publicznych. Drugie zadanie to przebudowa miejskiej ciepłowni poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe wraz z wymianą domowych instalacji grzewczych na elektryczne, a trzecie to docieplenie ciepłowniczej sieci.

Pozostałe pomysły to: budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (zasilanych z OZE) i nowy system oczyszczania wody ze ścieków, która mogłaby zyskać zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Ostatnie eko-przedsięwzięcie to opracowanie nowego standardu nasadzeń zieleni w centrum miasta (Lubelska, Rynek 1).

Wszystkie audyty i analizy dla wspomnianych zadań mają zostać ukończone do końca marca przyszłego roku i spełniać warunki narzucone przez EUCF, czyli European City Facility.