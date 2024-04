Lubartów. Kto będzie twoim radnym?

Sejmikowi rekordziści. W czołowej „10” tylko dwoje spoza PiS

Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego bezapelacyjnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na PiS głosowało blisko 400 tys. mieszkańców naszego regionu z 827 tys., którzy zdecydowali się pójść w niedzielę do urn. Kandydaci tej partii osiągnęli też najlepsze wyniki indywidualne, a w czołowej "10", aż osiem należy do nich. Na którego z kandydatów głosowano najchętniej?