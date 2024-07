Pijany w sztok ojciec wiózł dwuipółletnią córeczkę. Dachował

Do wypadku doszło we wtorek (23.07) po południu w Ostrowie Lubelskim. 53-letni mieszkaniec gminy Uścimów stracił panowanie nad samochodem na zakręcie przez co wjechał do przydrożnego rowu. Razem z nim w samochodzie jechała jego prawie 3-letnia córka.

-Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Lublinie na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 53-latka, okazało się, że ma on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca został zatrzymany i osadzony w lubartowskiej komendzie. Samochód został odholowany - informuje sierż. szt. Jagoda Stanicka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie

Kierowcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

.