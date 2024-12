Na lotnisku czekali na niego... policjanci. Szukali go od 5 lat

Mateusz Stolarski z tytułem trenera listopada w PKO BP Ekstraklasie

Świetna forma piłkarzy Motoru w końcówce 2024 roku zaowocowała kilkoma nominacjami do drużyn kolejki. We wtorek PKO BP Ekstraklasa ogłosiła z kolei, który z trenerów otrzymał tytuł szkoleniowca miesiąca. W listopadzie to wyróżnienie trafiło do Mateusza Stolarskiego.