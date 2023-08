Nasza akcja: "Spotkaj się z nami nad jeziorami!". Dzisiaj byliśmy nad Krasnem

"Spotkaj się z nami nad jeziorami!" to tytuł naszej letniej inicjatywy. Czerwony namiot Dziennika Wschodniego w sobotę znów zawitał do powiatu lubartowskiego, a dokładniej do ośrodka wypoczynkowego Riviera nad jeziorem Krasne, które uchodzi za jedno z najczystszych w regionie.

Pogoda dopisała, a chętnych do zabaw i konkursów z nagrodami nie brakowało. Jedną z konkurencji było przeciąganie liny. Tym razem do wygrania były m.in. dziennikowe piłki plażowe, okulary przeciwsłoneczne, frisbee, balony i kubki - akcesoria przydatne podczas pobytu nad jeziorem.

W niedzielę ciąg dalszy naszej wakacyjnej podróży. Zapraszamy od godz. 10 nad jezioro Białe. Znajdziecie nas w czerwonym namiocie przy restauracji Kotwica.