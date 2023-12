On pod Lubartowem, ona na misji w Syrii. Ta historia nie ma happy endu

W sierpniu na jednym z portali społecznościowych do starszego mężczyzny napisała kobieta, która podała się za lekarza. Miała przebywać na misji ONZ w Syrii. Ale skarżyła się na problemy finansowe.

– Kobieta mówiła mężczyźnie, że przyjechać do Polski i poznać 77–latka, ale wcześniej musi on odebrać paczkę z pieniędzmi, które tylko w ten sposób może wysłać. Mężczyzna zgodził się– relacjonuje sierżant sztabowy Jagoda Stanicka z lubartowskiej policji.

Później, z 77–latkiem skontaktowała się fałszywa firma kurierska. Poleciła mu wpłaty za cło i inne opłaty. – Przez ten czas oszuści specjalnie przeciągali korespondencję z 77–latkiem, aby wyłudzić jak najwięcej pieniędzy. Mężczyzna wykonywał przelewy. Stracił łącznie ponad 14tys. zł. Ostatecznie, gdy paczka wciąż nie przychodziła, zorientował się, że został oszukany– zaznacza policjantka.

I apeluje o ostrożność. – Nigdy nie wysyłajmy pieniędzy obcym osobom. Oszuści próbują grać na naszych uczuciach, wykorzystują presję czasu, aby zmusić ofiarę do szybkich, może nie do końca przemyślanych działań. Wszystko po to, aby wyłudzić pieniądze– podkreśla Stanicka.