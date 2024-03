Podwójne zabójstwo w gminie Abramów. Sprawcy grozi dożywocie

0 A A

We wtorek w gminie Abramów (powiat lubartowski) doszło do podwójnego zabójstwa. Zginęły dwie kobiety, matka i córka. Podejrzany mieszkał razem z nimi. Do winy się nie przyznaje.

