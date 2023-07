Powiat lubartowski. 65-latek utonął w stawie

Badanie mikrobiologiczne wody w lokalach gastronomicznych

Woda w lokalach gastronomicznych przeznaczona jest do różnych czynności. Służy ona nie tylko jako wsparcie do przygotowania potraw, ale także do wykonania czynności porządkowych. Obowiązkiem właścicieli lokali gastronomicznych jest regularnie badanie wody. Tak, aby mieć pewność, że we własnej restauracji można utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa.