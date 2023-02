Rzeka porwała matkę z dzieckiem. To już miesiąc poszukiwań

Wybory do rad dzielnic w Lublinie. W niektórych okręgach chętnych brak

Tylko w połowie obwodów do głosowania w wyborach do lubelskich rad dzielnic kandydatów jest więcej, niż mandatów do wzięcia. W części z nich wydłużono czas na rejestrację. Wiadomo już, w których okręgach nie będzie potrzeby przeprowadzania wyborów.