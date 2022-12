Sprzęt do zadań specjalnych. Gdzie trafi?

Poznajcie dron DJI Matrice 30T. – Będzie on wspierał działania terenowe m.in. podczas akcji poszukiwawczo–ratowniczych – mówi sierżant sztabowy Jagoda Stanicka, rzeczniczka lubartowskiej policji. Sprzęt może pracować w bardzo niskich ( od –20 stopni Celsjusza) lub wysokich (do plus 50 stopni) temperaturach. Kamera posiada 16–krotny zoom optyczny oraz 200–krotny zoom cyfrowy. – Zdjęcia i wideo wykonywane są w najnowszej technologii 4K. Maksymalny czas lotu wynosi 41 minut– precyzuje rzeczniczka.

Wiadomo już, że policja będzie wykorzystywać dron w trudno dostępnym terenie, gdzie dojście pieszo jest niemożliwe, a dojazd autem utrudniony. – Dron może być wykorzystany także podczas patrolu, m.in. poprzez rejestrację wykroczenia bądź monitorowanie tłumu w sytuacji licznych zgromadzeń, takich jak koncerty czy mecze– zaznacza Stanicka.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki wsparciu kilku instytucji: Funduszu Wsparcia Policji, jednostek samorządowych z powiatu lubartowskiego a także Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.