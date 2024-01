Umieścił swoją szkołę w grze komputerowej

Minecraft to jedna z najbardziej popularnych gier na świecie, która od wejścia na rynek w 2011 roku może pochwalić się sprzedażą liczoną w setkach milionów egzemplarzy. Rozgrywka polega na przetrwaniu w otwartym świecie, w którym gracze mogą budować, niczym z klocków, dowolne obiekty.

W związku z tym w grze pojawiły się odpowiedniki niemal wszystkich najważniejszych budowli świata, od wieży Eiffla po operę w Sydney. Oczywiście nie brakuje też obiektów z Polski, jak warszawska starówka, Pałac Kultury i Nauki, czy Plac Litewski w Lublinie. Od niedawna na tej liście znajduje się również ZS nr 2 w Lubartowie.

Na pomysł przeniesienia do gry budynku, w którym mieści się LO nr 1 i Technikum Zawodowe nr 2 wpadł jeden z uczniów klasy informatycznej wspomnianego technikum, Igor Brynda.

- Od wielu lat gram w Minecraft. To gra typu sandbox, w której wszystko robi się po swojemu. Zbudowałem w niej już wiele rzeczy i szukałem nowych wyzwań. Już podczas pandemii widziałem, jak inne szkoły tworzyły obrazy swoich obiektów w tej grze. Uważam, że nasza szkoła ma mnóstwo ciekawych miejsc, które również warto pokazać - tłumaczy autor cyfrowej wersji ZS nr 2.

Wirtualny, trójwymiarowy obraz budynku, wraz z wnętrzami, które inni gracze mogą swobodnie zwiedzać, powstawał przez 8 dni. Uczeń technikum zajmował się tym w czasie wolnym. Jak podkreśla Igor, dzięki odpowiednim narzędziom cyfrowy proces tworzenia lubartowskiej szkoły w świecie Minecrafta szedł bardzo sprawnie. Przygotowania wymagały jednak zwiedzenia całego budynku na żywo i zapoznania się z istniejącą dokumentacją fotograficzną. Pomocne okazały się m.in. zdjęcia sferyczne.

Dzięki temu udało się "zbudować" z tzw. bloków sam budynek z jego charakterystycznymi elementami, salę gimnastyczną, boiska, parking, alejki, sale lekcyjne, roślinność, ogrodzenie, fragment ul. Chopina itp.

Niewykluczone, że do gry w niedalekiej przyszłości trafią kolejne budynki z Lubartowa. Igor Brynda rozważa umieszczenie w niej jednej z miejscowych podstawówek. Całego miasta na razie przenosić do świata gry nie zamierza. - To byłoby ciężkie. Gdybym miał jednak odpowiednią ilość pomocników to myślę, że byłoby to możliwe - ocenia młody informatyk z klasy II T.