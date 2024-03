Uroczystości pogrzebowe kaprala Roberta Jaworskiego

Pastuch Elektryczny na dziki – skuteczna ochrona upraw

Szkody łowieckie to olbrzymi problem dla rolników i myśliwych. Tam gdzie dziki wyjdą z lasu i zbuchtują pole ziemniaków lub kukurydzy powstaje problem, który jakoś trzeba rozwiązać. Budujące jest to, że rolnicy coraz lepiej dogadują się z kołami łowieckimi. Jest wzajemne porozumienie i zrozumienie trudnej sytuacji. Wypłata odszkodowania to koszt dla Koła Łowieckiego z jednej strony i jedynie wyrównanie strat dla właściciela pola. Zasadniczo nikt nie zyskuje wszyscy tracą.