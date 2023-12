Urodziła go i wychowała, a wyrodny syn znęcał się nad matką

Policjantów na interwencję do tej rodziny wezwano kilka dni temu. Na miejsce pojechali mundurowi z posterunku w Kamionce. Ustalili, że awanturę wywołał pijany 33-latek. Był tak agresywny, że kilka razy uderzył swoją matkę, a poza tym był wobec niej wyjątkowo wulgarny, bo nie chciała go wpuścić do swojego pokoju.

Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty znęcania się nad matką. Nie pierwszy raz zresztą, bo już w przeszłości dopuszczał się podobnych zachowań.

Decyzją sądu tym razem został aresztowany na 3 miesiące.