Lubelskie. W lesie znaleziono ciało mężczyzny zagryzionego przez psy

KS Cisowianka Drzewce ma za sobą już cztery sparingi

Po nieudanej misji podboju lubelskiej klasy okręgowej w poprzednim sezonie w Drzewcach mocno zakasano rękawy i postanowiono metodycznie przygotować się do szturmu na bramy IV ligi. Przypomnijmy, że w poprzednich rozgrywkach Cisowiankę przedstawiano jako wielkiego faworyta do awansu, ale ostatecznie zespół Łukasza Gizy finiszował na drugim miejscu z dużą stratą do Stali Poniatowa.