320 km do Maryi

Pątnicy z 11 grup, mają do pokonania dystans ok. 320 km. Do celu dotrą 14 sierpnia, by 15 sierpnia w częstochowskim sanktuarium uczestniczyć w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z czym mierzą się na trasie, co daje pielgrzymowanie, z jakimi intencjami idą? O tym opowiedzieli nam nasi goście.