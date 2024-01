47 pijanych kierowców, ponad 100 incydentów, 0 zmarłych

Jak podczas każdego dłuższego weekendu połączonego z okresem świątecznym policjanci czuwali na drogach województwa nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych. Do głównych celów funkcjonariuszy należało kontrolowanie prędkości i stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów oraz sposobu przewożenia pasażerów. Policjanci zwracali również uwagę na pieszych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących noszenia elementów odblaskowych.

– W ciągu trzech dni weekendu sylwestrowo-noworocznego tj. 30.12 do 01.01 na drogach naszego województwa doszło do 3 wypadków, w których 6 osób odniosło obrażenia. Policjanci odnotowali także 110 kolizji drogowych – informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Niestety, w tym okresie nie zabrakło także osób jadących na tzw. „podwójnym gazie”. Policjanci w naszym województwie złapali 47 nietrzeźwych kierowców. Teraz za ten czyn odpowiedzą przed sądem. Jak wskazuje Karbowniczek, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do lat 15; świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tysięcy złotych i zagrożenie karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Ten weekend noworoczny to był także czas, gdy używaliśmy duże ilości fajerwerków i materiałów pirotechnicznych. Jednak jak wskazuje młodszy kapitan Tomasz Stachyra z zespołu prasowego wojewódzkiej komendy PSP w Lublinie, zdarzenia z nocy 31 grudnia na 1 stycznia były znikome i nie zdominowały statystyk.

– W weekend oraz noworoczny poniedziałek mieliśmy 32 pożary, 21 zdarzeń miejscowego zagrożenia oraz 4 fałszywe alarmy – mówi kapitan Stachyra.