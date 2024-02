800 plus. Od dziś można składać wnioski. Tylko przez internet

Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, może złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

– Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2024 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2024 r., w maju 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2024 r. . – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2024 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia – wyjaśnia Maciej Raszewski.