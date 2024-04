Agata Fisz jedynką na lubelskiej liście Lewicy do Europarlamentu. PiS postawi na Kamińskiego czy Czarnka?

Agata Fisz to była przewodnicząca komitetu wyborczego SLD-UP w Chełmie. W 2002 roku z jego ramienia uzyskała mandat radnej tego miasta. Cztery lata później została wybrana na urząd prezydenta Chełma, który piastowała do 2018 roku. W wyborach samorządowych przed sześcioma laty w pierwszej turze wyborów na prezydenta zajęła pierwsze miejsce z poparciem 43,5 proc., jednak w drugiej turze przegrała z Jakubem Banaszkiem, uzyskując 49,1 proc. głosów. Prezydentem ponownie nie została, ale dostała się do Rady Miasta.

W ostatnich wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Lubelskiego w okręgu 4, obejmującym Chełm oraz powiaty: chełmski, włodawski, świdnicki, łęczyński i krasnostawski poparło ją 6626 wyborców. Lewica, z listy której startowała żadnego mandatu do Sejmiku jednak nie zdobyła.

Agata Fisz jest trzecią "jedynką" na listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie lubelskiem. Listę Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 8 otworzy posłanka Marta Wcisło, a Konfederacji były europoseł Mirosław Piotrowski.

Wciąż nie wiemy, kto będzie liderem PiS. Wszystko wskazuje na to, że nr 1 otrzyma były poseł i szef CBA Mariuisz Kamiński. Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce też, by w wyborach wystartował poseł Przemysław Czarnek. Były minister tuż po wyborach samorządowych informował jednak, że do Parlamentu Europejskiego się nie wybiera. Listy PiS poznamy już w najbliżsżą sobotę podczas konwencji tej partii, która odbędzie sie w Warszawie.

Przypomnijmy! Ugrupowania na rejestrację list w wyborach do Europarlamentu mają czas do 2 maja.

Wybory do PE odbędą się 9 czerwca.