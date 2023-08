Jak dojechać

Radomskie Air Show należą do najpopularniejszych pokazów lotniczych w Europie. Odbywają się na miejscowym lotnisku niedaleko Sadkowa, tuż przy 42. bazie lotnictwa szkolnego. Dojazd z Lublina jest prosty - należy kierować się na drogę ekspresową S17, a następnie na węźle Kurów-Zachód zjechać na S12, która kilka kilometrów za Puławami zamienia się w drogę jednojezdniową. Po minięciu Zwolenia i Gozdu, za wioską Klwatka Królewska można skręcić w lewo - gminna droga poprowadzi nas bezpośrednio w stronę zielonych parkingów przy lotnisku. Jeśli wybierzemy drogę przez miasto powinniśmy kierować się na al. Wojska Polskiego, a następnie zjechać z niej na ul. Lubelską.

Na miejsce dotrzeć można również komunikacją publiczną, w tym dodatkowymi pociągami, jakie w sobotę i niedzielę zapewnia PolRegio. Składy będą kursować pomiędzy Lublinem Głównym i Radomiem przez , Nałęczów, Puławy i Dęblin. W samym Radomiu w dostaniu się na lotnisko powinno pomóc zapowiedziane uruchomienie 100 miejskich autobusów. Posiadacze paragonów z miejskich stref parkingowych pojadą nimi bezpłatnie.

Gdzie kupić bilet

Pula biletów udostępnionych przez internet (tobilet.pl) na sobotę została wyczerpana. W sprzedaży cyfrowej są jeszcze bilety na niedzielę, ale te również powoli się kończą. Bilety na obydwa dni będzie można kupić w kasach przy lotnisku, ale jak informują nas operatorzy - ich pula nie jest wysoka. Normalne na sobotę sprzedawane są w cenie 70 zł. Te cyfrowe na niedzielę można kupić za 50 zł (tego dnia nie ma nocnego pokazu). W kasie powinny być o 10 zł droższe.

Co warto wziąć

Najważniejsze są dokumenty tożsamości potwierdzające, że dane osobowe na bilecie należą do nas. W przypadku biletów cyfrowych - zachęcamy do zadbania o naładowany telefon, by można było na nim bez przeszkód pokazać na bramce nasz kod QR. W związku z tym, że same pokazy trwają ok. 12 godzin, warto wziąć ze sobą także wygodny plecach, kanapki i małą butelkę wody (zgodnie z regulaminem maksymalnie jedną, do 0,5 litra, oryginalnie zakręconą, w plastiku). Pustą butelkę na miejscu będzie można bezpłatnie napełniać świeżą wodą pitną.

Przydać może się także koc lub małe, składane krzesło, składany parasol, ciepła bluza i wygodne buty. Przy słonecznej pogodzie warto zabrać nakrycie głowy oraz okulary przeciwsłoneczne. Nieodzowna będzie również gotówka, którą zapłacimy za parking oraz sprzedawane na miejscu fastfoody i napoje. Wielu gości na pokazy zabiera ze sobą także lornetki lub aparaty fotograficzne. Na miejscu hałas wywoływany przed odrzutowce się 110 decybeli. W celu ochronu uszu, zwłaszcza dzieciom, mogą przydać się słuchawki lub stopery.

Czego nie brać

Na lotnisko nie wejdziemy z psem ani żadnym innym zwierzęciem, a także z namiotem, grillem, rowerem, czy hulajnogą. Zakazane są także duże parasolki z ostrym zakończeniem, wszelkie aerozole, broń, kieszonkowe lasery, ostre przedmioty, kaski, petardy, fajerwerki i balony. Nie warto zabierać ze sobą również dronów. Ponadto w strefie dla publiczności obowiązuje zakaz palenia tytoniu, zaśmiecania i słuchania głośnej muzyki.

Co na niebie

Pokazy tradycyjnie rozpocznie blok samolotów historycznych. Do najciekawszych punktów sobotniego programu można zaliczyć: paradę powietrzną (godz. 12), pokaz pirotechniczny z MiG-29 i 2xSu-22 (godz. 12.30), FA/18 (15.17) i Gripen (15.28), zespół Patrouille Suisse (17.27), 2x Alpha Jet (18:09), F16-Demo Team (19:16), a także cały, debiutujący w tym roku pokaz nocny od godz. 19:40, na czele z Flying Dragons (20:17) i Aerosparx (20.51).

Co na ziemi

Wojsko pokaże niemal wszystko, czym dysponuje. Obejrzeć z bliska będzie można m.in. czołgi Abrams, Leopard oraz K2 Black Panther, haubice Krab i K9, wyrzutnię rakiet Himars, zestaw Patriot, dron Bayraktar, transporter opancerzony Rosomak, bezzałogowe zestawy podwodne, wyposażenie jednostek specjalnych, jak Grom i Formoza, samolot FA/50, samoloty transportowe, amerykańska "latająca cysterna" i wiele innych.

Co w internecie

Aktualny program pokazów, interaktywna mapa stoisk oraz bieżące informacje na wypadek zmian harmonogramu wywołanych np. pogorszeniem pogody - to wszystko znajdziemy w darmowej aplikacji Air Show Radom dostępnej w app store i google play.

Przypominamy, że Air Show w Radiomu organizowane jest od roku 2000. Ostatnia edycja miała miejsce pięć lat temu, w 2018. W jej trakcie pokazy odwiedziło ok. 180 tysięcy widzów. W tym roku frekwencja w Radomiu może być podobna. Niestety, prognozy meteo na razie nie rozpieszczają. W weekend spodziewane są burze oraz opady deszczu.