Alert RCB: w nocy możemy spodziewać się intensywnych opadów. Wojewoda spotkał się ze służbami

Krzysztof Komorski przyznał, że w obecnej sytuacji pogodowej i hydrologicznej w przypadku naszego województwa jest względnie bezpiecznie.

LUW wysłał informację do samorządów z prośbą o zwiększenie obsady wszędzie tam, gdzie komórki ds. zarządzania kryzysowego tego wymagają.

- Zwiększyliśmy obsadę na stanowiskach w dyspozytorni i w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nawet jeżeli u nas nie będzie takiej potrzeby, to po to, aby mogły być dokonywane przekierowania z innych województw. Bierzemy pod uwagę to, że inne województwa będą potrzebowały naszego wsparcia i będziemy na to gotowi – zapowiedział Krzysztof Komorski.