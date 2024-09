Bank krwi pustoszeje. Pilnie potrzebni dawcy

Ja już nie mogę być nikim innym…

Miałem ofertę od mistrza Marka Grechuty, od chłopaków z zespołu No To Co i, co było dla mnie niezwykłe, od Czesława Niemena.” Dlaczego wybrał Pan Budkę Suflera? - ROZMOWA z Tomaszem Zaliszewskim, perkusistą z Budki Suflera