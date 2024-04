Czarna sobota na drogach: 6 wypadków, 5 ofiar

Najtragiczniejsze wypadki miały miejsce w powiatach: bialskim, lubelskim oraz puławskim.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na dw 813 w miejscowości Kwasówka w powiecie bialskim. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że 33-letni kierowca Citroena Berlingo na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z dostawczym Volkswagenem. W wyniku wypadku 33-latek poniósł śmierć na miejscu.

Dwa tragiczne wypadki miały miejsce w podlubelskim Mętowie. Do pierwszego zdarzenia doszło przed godzina 14 na dw 835. Po wstępnych ustaleniach policji wynika, że 44-letni kierowca opla jadąc od Lublina podczas manewru skrętu w lewo zderzył się z motocyklem marki Kawasaki, którego kierujący jechał z naprzeciwka. 29-letni kierowca motocykla w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń zmarł dzisiaj w nocy w szpitalu.

Drugie zdarzenie w Mętowie miało miejsce po godzinie 16, zaledwie kilometr od poprzedniego miejsca zdarzenia. Tym razem motocyklista zderzył się z ciągnikiem rolniczym z doczepionym opryskiwaczem.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 21-latek motocyklem marki Honda jadąc w kierunku m. Skrzynice Drugie, uderzył w prawy bok maszyny rolniczej doczepionej do traktora. Ciągnikiem kierował 54-latek, który jadąc od Skrzynic Dolnych skręcał w lewo wjeżdżając na pole uprawne. Niestety kierujący jednośladem poniósł śmierć na miejscu – informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiego zespołu prasowego KWP.

Kolejne dwa tragiczne zdarzenia miały miejsce w powiecie puławskim w gminie Kurów. Po godzinie 17 doszło do wypadku z udziałem pieszego i samochodu osobowego.

– Z informacji przekazanych przez 39-latka kierującego Mitsubishi, wynika, że zauważył idącego chodnikiem mężczyznę, który zachwiał się i upadł na jego pojazd, a następnie został wciągnięty pod tylną oś. 54-letni pieszy z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie niestety po kilku godzinach zmarł w wyniku odniesionych obrażeń – informuje podkom. Karbowniczek.

Drugie zdarzenie miało miejsce ok. godziny 23 w miejscowości Barłogi. Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że 22letni kierowca z gminy Abramów stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tych tragicznych zdarzeń. Jednocześnie KWP Lublin apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców o zachowanie rozsądku i na drodze oraz poruszanie się po niej zgodnie z przepisami.