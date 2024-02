Duże pieniądze na projekt, który zapewni szerszy dostęp do danych i dokumentów. Kto dostanie środki?

– Podpisana dziś umowa jest inwestycją o znaczeniu strategicznym dla regionu. To projekt kompleksowy, bo obejmujący wszystkie powiaty województwa – mówi wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora. – Działania w jego ramach pozwolą na zwiększenie poziomu dostępu obywateli do publicznych informacji, zasobów i usług cyfrowych świadczonych przez administrację. Przyczynią się do prowadzenia skutecznych procesów decyzyjnych i inwestycyjnych, co w konsekwencji posłuży wspieraniu innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu regionu – podkreśliła.