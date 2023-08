Dzisiaj ZUS pracuje o dwie godziny krócej

500+ dla uchodźców z Ukrainy. Można składać wnioski, chętni byli w weekend w ZUS

Ponad sto wniosków o 500+ złożyli Ukraińcy, którzy przyszli w sobotę do ZUS w Lublinie. Przez weekend można było liczyć na pomoc w składaniu elektronicznych dokumentów. Uchodźcom pomagały tłumaczki, które same uciekły do nas przed wojną