Dziewczyny z Lubelszczyzny powalczą o tytuł najpiękniejszej

3 kwietnia odbył się półfinał konkursu Miss Polonia 2024. Ponad sto dziewczyn walczyło o to, by dostać się do ścisłego fianłu i powalczyć o koronę najpiękniejszej. Wśród nich było 8 kandydatek z województwa lubelskiego, jednak do ścisłego finału dostały się tylko 2.

Pierwszą finalistką jest pochodząca z Łęcznej Maja Klajda, Natomiast drugą Angelika Barczak z Lublina. Na listę rezerwową trafiła jeszcze Edyta Kościelska z Biłgoraja.

Finał konkursu Miss Polonia odbędzie się w Krakowie we wrześniu. Będzie to jubileuszowa, 95. edycja konkursu.