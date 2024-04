Gdzie dziś poluje drogówka. Akcja "Brawura"

- Od początku roku do 6 kwietnia na naszych drogach doszło do 155 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 36 osób, a 163 zostały ranne. Odnotowaliśmy też 4463 kolizje drogowe. Słoneczna aura w ostatnim czasie sprawiła, że na drogach pojawiło się więcej motocyklistów. Sami motocykliści w tym okresie uczestniczyli w 7 wypadkach, w których zginęło 3 motocyklistów, a 4 zostało rannych - mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP Lublin. - Dziś na drogach Lubelszczyzny prowadzimy wojewódzką akcję „Brawura”. Policjanci z drogówki kontrolują stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach, a co za tym idzie zmniejszenie liczby wypadków - dodaje..

Patrole policjantów drogówki można spotkać w naszym regionie na wielu na drogach krajowych, jak i lokalnych.

- Kontrolujemy prędkość kierujących pojazdami zarówno statycznie, jak i dynamicznie, przy użyciu mierników prędkości i videorejestratorów. Uwzględniamy szczególnie te miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. W działaniach zaangażowani są także policjanci z zespołu „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom na drodze - dodaje podk. Karbowniczek.

Wypadki drogowe, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych. Dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów i rażąco przekraczać dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Najczęściej można natknąć się na policjantów w powiatach zamojskim, łukowskim, parczewskim, łęczyńskim, puławskim, chełmskich, opolskim