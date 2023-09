III Lubelskie Forum Turystyki. Jest jeszcze czas, by się zgłosić

Drugiego dnia uczestnicy będą mieli możliwość udziału w inspirujących warsztatach. Do wyboru są dwa szkolenia: z systemu reklamowego Meta (Facebook&Instagram Ads) oraz z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o imprezach turystycznych, a także zasad uczciwej konkurencji i praw konsumenta.

– Chcemy zachęcić do dyskusji nad zrównoważoną turystyką w naszym województwie – podkreśliła Agnieszka Drozd-Bownik, p.o. dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL i serdecznie zaprasza osoby związane z branżą turystyczną do udziału w forum. – Jest jeszcze czas, by się zapisać i uczestniczyć w naszym wydarzeniu – dodała.