IMGW ostrzega: silny wiatr i oblodzenie

Pogoda nas nie rozpieszcza i zamiast śniegu serwuje nam silne porywy wiatru i opady deszczu. W części województwa lubelskiego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu - brzmi komunikat IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc. Alert obowiązuje do godziny 8 rano w sobotę (23 grudnia). Silnego wiatru spodziewać się mogą mieszkańcy powiatów: