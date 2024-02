Innowacyjność – na to stawiają lubelskie firmy, do których trafił kredyt 2%

Pieniądze trafiły do firm zajmujących się m.in. branżą budowlaną, transportową i mechaniczną. Kredyty 2% pozwolą im na rozwój działalności i wprowadzenie innowacyjnych technologii. Tak jest w przypadku Dominiki Zioło, która za pozyskane 500 tys. zł. chce odczarować stereotyp strasznego lekarza dentysty.

- Będę starała się wprowadzić do mojego gabinetu znieczulenie komputerowe. Dzięki temu środek znieczulający będzie w sposób bezbolesny aplikowany pacjentowi. Wszystkie wizyty będą odbywały się w wygodnej, leżącej pozycji. Będziemy mieli na miejscu sprzęt np. do wykonywania zdjęć, dzięki czemu pacjent nigdzie nie będzie musiał chodzić – wyjaśnia Dominika Zioło, która od kilku lat prowadzi praktykę lekarską w Janowie Lubelskim.

Nieco więcej, bo 600 tys. zł otrzymał Jan Łebko, który w Tarnogrodzie prowadzi sklep ze sprzętem rolniczym. Teraz planuje przenieść swoją działalność do sieci.

Z pożyczki 2% mogą skorzystać firmy, które się rozwijają, ale też takie, które wznawiają działalność lub dopiero wchodzą na rynek. Kredyt na przyjaznych zasadach przyznawany jest na 10 lat.

- To nie są wielkie pożyczki, ale one dla małych przedsiębiorstw są bardzo potrzebne. Innowacyjność to coś, o co nam wszystkim chodzi. W każdym dobrze rozwiniętym kraju o sile stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Im trzeba pomagać, a 2% w skali roku jest bardzo atrakcyjne – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.