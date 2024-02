Jutro w Lubelskiem stanie 21 rolniczych blokad

Kasjan Kucharski organizuje rolniczy protest w Tarnogrodzie, na drodze wojewódzkiej 838. – Rolnicy maja już dość tego bałaganu. W dopłatach z ARiMR w ramach ekoschematów panuj olbrzymi bałagan. Wypłacili tylko zaliczki, reszta stoi. Unia chce nas wmanewrować w „Zielony ład”, który już całkiem pogrąży polskie rolnictwa. I jeszcze import z Ukrainy, z którym nic nie zrobiono przez dwa lata – mówi rolnik z powiatu biłgorajskiego. – W Tarnogrodzie zablokujemy drogę na kilka godzin. Nikt nie przejedzie. Jeżeli nasza akcja nie przyniesie efektów, nie dostrzeżemy poprawy w podejściu rządu do rolnictwa, ponownie wyjedziemy na drogę. Zablokujemy ruch na tydzień – dodaje.

– Do naszego protestu może przyłączyć się każdy, komu na sercu leżą sprawy polskiego rolnictwa. Rolnicze blokady pojawią się na autostradach i drogach ekspresowych w całym kraju – mówi Tomasz Obszański z Tarnogrodu, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Na czwartkowej konferencji prasowej Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, poinformował, że służby są przygotowane na protest rolników. – Spotkaliśmy się (w minioną środę – przyp. red.) z przedstawicielami organizacji rolniczych. Poinformowaliśmy o zastosowanych środkach bezpieczeństwa, o systemie powiadamiania alarmowego. Wyślemy na miejsca protestów grupy antykonfliktowe – mówił wojewoda. – Protest będzie zabezpieczać ponad 500 funkcjonariuszy policji – dodał gen. Dariusz Działo, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. – Podczas protestu nie przewiduje większych utrudnień dla kierowców. Należy jednak zwrócić uwagę na blokadę mostów na Wiśle, w Annopolu i Solcu. Kontakt zachodnią częścią Polski i województwem świętokrzyskim przez kilka godzin zapewniać S12, via Puławy – dodał gen. Działo.

W tych miejscach dziś, w piątek, 9 lutego, rolnicy zablokują drogi:

Chodel (pow. opolski) w godz. 9.30-16, Kamień (pow. opolski) w godz. 10-15, Kraczewice Prywatne (pow. opolski) w godz. 10-15, Ryki w godz. 11-15, Wisznice (pow. bialski) w godz. 10-14, Łomazy (pow. bialski) w godz. 9-16, Tarnogród (pow. biłgorajski) w godz. 10-14; Tarnawa Mała (biłgorajski) w godz. 10-15; Michów (pow. lubartowski) w godz. 11-13; Łucka Kolonia (pow. lubartowski) w godz. 11-13; Szczebrzeszyn (pow. zamojski) w godz. 8-12; Hrebenne (pow. tomaszowski) w godz. 9-17; Maruszów (pow. opatowski) w godz. 9-22 (blokada przejazdu przez most w m. Annopol (powiat kraśnicki). Zablokuję też drogę 12 lutego w Hrebenne w godz. 9-17; od 09 do 22 lutego w Hrubieszowie od godz. 9.30.

W Zosinie i Dołhobyczowie rolnicy zablokują drogi do przejść granicznych od 12 (godzina 9) do 26 lutego. Przejście w Dorohusku będzie blokowane od 9 lutego (godz. 10) do 9 marca. Od 9 lutego do 10 marca rolnicy będą blokować drogę w Borkach (pow. Radzyński, codziennie od godz. 10 do godz. 15); w Międzyrzecu Podlaskim (pow. bialski) (od godz. 12) i Hrebennym (pow. Tomaszowski, codziennie w godz. 10 do 14.30).