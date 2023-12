Karty mieszkańca także w telefonie

Pierwsze wnioski o wydanie Kart Zamościanina były przyjmowane w zamojskim magistracie od początku kwietnia. Od tamtej pory posiadaczami kart uprawniających do zniżek, m.in. przy zakupie biletów do ZOO, muzeum, na imprezy organizowane w Zamojskim Domu Kultury czy parkingowych zostało 1530 osób. Wszystkie one swoje karty mają w wersji tradycyjnej czyli plastikowej z warstwą elektroniczną. Jeżeli jednak ktoś złoży wniosek już w styczniu, to będzie mógł korzystać z e-karty, bo taką możliwość da wdrożenie aplikacji mobilnej.

– Jeszcze jesteśmy w fazie jej testowania, ale lada dzień będzie już dostępna i możliwa do pobrania – zapewnia Jagoda Klimaszewska-Wróbel z Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość.

Dodaje, że wdrożenie aplikacji sprawi, że za jej pomocą będzie też można złożyć wniosek o kartę, bez konieczności fatygowania się do urzędu.

Przypomnijmy, że o Karty Zamościanina mogą występować osoby zameldowane w Zamościu i tutaj płącące podatki (do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę PIT lub elektroniczne poświadczenie jego odbioru). W imieniu dzieci dokumenty składają rodzice. Każda taka karta jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.