Kandydaci KO z Lubelskiego. Jedynką Marta Wcisło, dwójką Krzysztof Grabczuk. Kto jeszcze do Europarlamentu?

Partie na zgłoszenia kandydatów do Europarlamentu mają czas do 2 maja. Platforma Obywatelska zdecydowała się jednak już ogłosić nazwiska 10 kandydatów, którzy wystartują w wyborach w okręgu lubelskim. Niespodzianki nie ma, choć lista różni się nieco od tej, jaką lubelski zarząd ugrupowania Donalda Tuska zarekomendował Zarządowi Krajowemu PO.

Zgodnie z oczekiwaniami na „1” znalazła się posłanka Marta Wcisło.

– Nie mamy innego, tak dobrego kandydata na „jedynkę” – mówił nam przed tygodniem, tuż po wysłaniu listy do Warszawy poseł Krzysztof Grabczuk, wiceprzewodniczący wojewódzkich struktur PO i zapewniał, że wszyscy lubelscy posłowie walczyć będą o to, by listy w okręgu nr 8 nie otwierał jakiś „spadochroniarz”