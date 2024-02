Kapituła wybrała. Teraz czas na Czytelników

W tym roku zaproszenie do Kapituły przyjęli: zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz wybitni lubelscy sportowcy, olimpijczycy: Karolina Michalczuk była mistrzyni świata w boksie oraz Mariusz Siembida, medalista mistrzostw świata i były mistrz Europy w pływaniu na krótkim basenie. W kapitule zasiedli także redaktor naczelny Dziennika Wschodniego Jerzy Kowalczyk oraz zastępca redaktora naczelnego Krzysztof Basiński. Kapituła wybrała dziesięciu najlepszych sportowców województwa lubelskiego w 2023 roku, sportowców w powiatach oraz laureatów nagród specjalnych: Trenera Roku, Drużynę Roku oraz Para Sportowca. Nie zabrakło merytorycznej, gorącej dyskusji, ale ostatecznie przyznając najważniejsze wyróżnienia członkowie Kapituły byli zgodni. Państwu, naszym Czytelnikom-Kibicom pozostawiamy wybór „Najpopularniejszego Sportowca”. Głosowanie na stronie internetowej www. dziennikwschodni.pl, do którego serdecznie zapraszamy potrwa do 4 lutego.

>>>>>Głosuj na Najpopularniejszego Sportowca 2023 Roku Dziennika Wschodniego





Tradycyjnie plebiscytowej zabawie towarzyszy szczytny cel. W tym roku pieniądze z licytacji sportowych pamiątek przekażemy Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Do wylicytowania są m.in. pamiątki związane z żużlowcami Platinum Motoru Lublin: kask Mistrzów Polski przekazany przez marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz złoty medal, a także plakat Drużynowych Mistrzów Polski 2023 z autografami, który ofiarowali prezydent Lublina Krzysztof Żuk i jego zastępczyni Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Kibice innych dyscyplin też będą mogli znaleźć coś dla siebie m.in. koszulki, piłki oraz kalendarze z autografami mistrzyń Polski w koszykówce kobiet Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, koszykarzy Polskiego Cukru Startu Lublin, wicemistrzyń Polski w piłce ręcznej MKS FunFloor Lublin, piłkarzy Motoru Lublin oraz Górnika Łęczna, a także rugbistów Edach Budowlanych Lublin.

Do wylicytowania jest także piłeczka tenisowa z autografem Igi Świątek, liderki rankingu WTA, godzinna jazda symulatorem z jednym z najlepszych lubelskich kierowców wyścigowych Szymonem Ładniakiem, a także wakacyjne pobyty w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym nad Jeziorem Zagłębocze (zaglebocze.pl).