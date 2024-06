Kiełbaski na grilla? Dzisiaj zakupy można zrobić bez problemu

Fredrik Lindgren rzutem na taśmę pokonał Bartosza Zmarzlika w ramach Grand Prix w Gorzowie

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że w sobotę w ramach Grand Prix w Gorzowie Bartosz Zmarzlik okaże się najlepszy na doskonale znanym sobie torze. W finale żużlowiec Orlen Oil Motoru był o włos od zwycięstwa, ale wydarł mu je w ostatniej chwili jego klubowy kolega – Fredrik Lindgren i to on został bohaterem sobotniego ścigania.