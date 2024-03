Lubelscy terytorialsi spędzają święta na służbie

- To już 31. miesiąc operacji „Silne Wsparcie” na granicy polsko-białoruskiej. Dokładnie 3 września 2021 roku, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, żołnierze WOT weszli do działań na terenie objętym wówczas stanem wyjątkowym i nieprzerwanie do dziś zaangażowani są w ochronę naszej wschodniej granicy. Każdej doby, w systemie zmianowym żołnierze WOT wspólnie ze Strażą Graniczną strzegą bezpieczeństwa granicy. Obecnie ich zadania koncentrują się przede wszystkim na prowadzeniu patroli pieszych i kołowych. - informuje kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.