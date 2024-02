Lubelska Akademia WSEI i Port Lotniczy Lublin podpisały umowę o współpracy

Porozumienie w środę podpisali prorektor ds. rozwoju i strategii Lubelskiej Akademii WSEI dr Sylwester Bogacki i dziekan Wydziału Transportu i Informatyki dr inż. Artur Dmowski oraz prezes Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin Andrzej Hawryluk i wiceprezes Marcin Kowalewski.

Podczas spotkania strony określiły zasady i warunki prowadzenia wspólnych działań w dziedzinie kształcenia, współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej. A także wzajemną wymianę dotyczącą m.in. współorganizowania wizyt studyjnych i spotkań, współpracy w zakresie wspólnej organizacji seminariów, konferencji naukowych, kongresów i szkoleń oraz współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy na badania oraz opracowywania projektów wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych.

- Dzięki porozumieniu możemy sięgnąć do wykształconej kadry z regionu lubelskiego oraz organizować wspólnie konferencje naukowe. W najbliższym czasie chcemy zorganizować spotkanie na temat rozwoju i produktów cargo na lotnisku lubelskim – mówił. I dodał: - Wykształcona kadra jest bardzo potrzebna, cały czas trwają nabory, bo musimy uzupełniać kadrę i się rozwijać. Ruch lotniczy wzrasta, dlatego musimy mieć odpowiednio wykształcony personel, który posiada odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty do obsługi samolotów, pasażerów w ogóle do funkcjonowania na lotnisku.

Jak podkreśla dr Sylwester Bogacki, uczelnia od samego początku swojego istnienia stawia na praktyczne kształcenie. Na pierwszym stopniu studiów kształci studentów w sposób praktyczny, współpracując z wieloma firmami w regionie, które pomagają jej opracowywać warunki kształcenia i mówią, jaką wiedzę i kompetencje studenci mieć powinni.

- Najcenniejszym zasobem jaki mamy jest czas, problemem jest jego brak. Jako uczelnia próbujemy wesprzeć naszych studentów w zarządzaniu tym czasem. Nie chcemy ich uczyć wiedzy teoretycznej tzw. książkowej, którą mogą sami pozyskać z internatu i książek tylko wiedzy praktycznej, czyli tego czego będą oczekiwać pracodawcy w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności- mówił dr Sylwester Bogacki, prorektor ds. rozwoju i strategii Lubelskiej Akademii WSEI. I dodał:- Współpraca z Portem Lotniczym Lublin jest dla nas bardzo ważna, gdyż jest to jedno z najważniejszych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Lublina, która przysłuży się do rozwoju całej Lubelszczyzny. Rozwój infrastruktury cargo jest elementem niezbędnym do tego, żeby Lubelszczyzna i Lublin były w pełni rozwinięte. Nie tylko infrastrukturą drogową, kolejową, ale także lotniczą. Nasze uczestnictwo w tym jest przyczynieniem się naszej uczelni do rozwoju regionu.