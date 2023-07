Lubelskie pomaga Ukrainie. Sprzęt medyczny pojechał na Zakarpacie

– To jeden z największych i najbardziej zaangażowanych szpitali, jeśli chodzi o ratowanie życia i zdrowia żołnierzy ukraińskich, a także ludzi, którzy stali sie ofiarami napaści Rosji na Ukrainę –podkreśla Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego i dodaje, że to nie przypadek, że akurat do tej placówki trafi pomoc.

– To pokłosie podpisanego w ubiegłym tygodniu porozumienia z naszym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – dodaje.

Do szpitala na Zakarpacie trafi: 1000 przyrządów do przetaczania płynów, 20 tysięcy strzykawek i igieł, 50 tysięcy rękawic, podkłady gipsowe, opaski podtrzymujące, kompresy z gazy oraz fartuchy chirurgiczne.

– W swoim imieniu i wszystkich potrzebujących chciałbym bardzo podziękować za okazaną po raz kolejny pomoc – wyznaje Iwan Hrycak, był konsul generalny Ukrainy w Lublinie, który wraz z Jurijem Jacyną, dyrektorem Zakarpackiego Szpitala Klinicznego im. Andrija Nowaka w Użhorodzie odebrał dary. – Ta pomoc trafi do najbardziej potrzebujących. W tym szpitalu jest ponad 100 żołnierzy, którzy walczyli na froncie.

Przypomnijmy. Od początku wojny na Ukrainie samorząd województwa lubelskiego na wsparcie naszych wschodnich sąsiadów z budżetu województwa oraz państwa przekazał prawie 30 mln zł.