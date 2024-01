Lubelskie znaleziska walczą o nagrodę w konkursie archeologicznym

„Archeologiczne sensacje” to konkurs organizowany przez miesięcznik „Archeologia żywa”. Co roku do nagrody nominowane są najważniejsze odkrycia archeologii z ubiegłego roku.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w mediach społecznościowych pochwalił się, że wśród nominowanych znalazły się także znaleziska z naszego regionu:

W kategorii najważniejszy skarb 2023 r. nominowany został Czernięcin Poduchowny – depozyt ozdób sprzed 2,5 tysiąca lat. Znaleziska dokonał pan Łukasz, a wśród artefaktów znalazły się m.in. naszyjnik, bransolety wykonane z drutu brązowego.