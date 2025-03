Już niedługo na niebie będziemy mogli oglądać gwiazdozbiory wiosenne związane z konstelacją Lwa.

– Niektóre są już widoczne wieczorem, ale warto prowadzić obserwacje również w drugiej części nocy, bo z czasem wiosenne gwiazdozbiory są coraz wyżej nad horyzontem i coraz lepiej je widać – powiedział w rozmowie z PAP Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie i autor bloga "Dotknij nieba”.

Oprócz tego marzec będzie obfitować w astrologiczne smaczki warte obserwacji. Już 14 marca będziemy mieć do czynienia z zaćmieniem księżyca, choć według astrologów, w Polsce będzie ono trudne do zaobserwowania.

– Faza częściowa będzie niewidoczna z naszego kraju, bo zdarzy się o wschodzie Słońca. Przed zachodem księżyca wejdzie on w fazę półcieniową, ale jego jasność zmieni się bardzo nieznacznie, w dodatku będzie niziutko nad horyzontem. Ale może uda się go dostrzec – tłumaczy Jabłeka.

Dwa tygodnie później, czyli 29 marca, będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie słońca. Wg wicedyrektora śląskiego planetarium, księżyc zakryje ok. 15 proc. tarczy słonecznej. Przy odpowiednim zabezpieczeniu oczu oraz sprzętu będzie to wyraźnie widoczne. Jabłeka dodaje, ze to będzie jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w najbliższych miesiącach.

To jednak nie koniec i astronomiczne spektakle potrwają także w kwietniu. Wtedy w jednej linii ułożą się Mars oraz Kastor i Pollux, czyli dwie najjaśniejsze gwiazdy z gwiazdozbioru Bliźniąt.

– Podobnej jasności gwiazdy i planeta obecnie układają się w kształt litery L. Na początku kwietnia jednak Mars – tuż przed tym, jak opuści ten gwiazdozbiór – utworzy z Bliźniętami ‘trojaczki’, czyli jedną linię z trzech punktów. 5 kwietnia dołączy do nich jeszcze Księżyc – dodał ekspert.

