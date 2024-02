Michał Kołodziejczak bierze się za granicę z Ukrainą. "Zero tolerancji dla nieprawidłowości"

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, wiceminister Michał Kołodziejczak nie uciekał od polityki.

– Komisarz Janusz Wojciechowskiego naopowiadał bzdur w Komisji Europejskiej. Przekonywał wszystkich urzędników w UE, łącznie z premierem Morawieckim i ministrem Kowalczykiem, że import z Ukrainy nie zagraża Polsce. Dzisiaj odkręceni tego wszystkiego nie jest proste – grzmiał wiceminister Kołodziejczak w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Chodziło mu o brak reakcji rządu Mateusz Morawieckiego na niekontrolowany import zboża, owoców miękkich, cukru i innych produktów spożywczych z Ukrainy oraz unijną politykę „Zielonego Łady”, która była popierana przez PiS.

Wiceminister drugi dzień prowadzi kontrole na wschodniej granicy, w Dorohusku i Hrebennym.

– Zastałem totalny bałagan. Między służbami kontrolnymi nie ma komunikacji. Musimy to zmienić, nawet sterując ręcznie. Będą stał na straży polskiej produkcji rolnej, polskiego rolnictwa. Zapowiadam zero tolerancji dla jakichkolwiek nieprawidłowości – dodał.

– Obiecuję dzisiaj wszystkim polskim rolnikom, że polska granica będzie przypilnowana, tak bardzo, jak nigdy dotąd. Przez dwa lata, od początku wojny Rosji z Ukrainą, nikt nie zgłaszał odpowiednich potrzeb, które powinny być brane pod uwagę na granicy – ocenił polityk.

Zadeklarował też koordynację działań wszystkich służb i zaostrzenie kontroli sanitarnych produktów rolno-spożywczych importowanych z Ukrainy. Podał przykład cukru.

– Dzisiaj cukier nie podlega żadnej kontroli sanitarnej. Jego import opiera się wyłącznie na dokumentach ukraińskich służb sanitarnych. Wczoraj sprawdziłem taki transport. Cukier z Ukrainy źle pachniał – opowiadał wiceminister.

– Podliczamy ilość cukru, która wjechała do Polski od 1 stycznia. Zwrócę się do premiera Donalda Tuska i ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, aby ograniczyć napływ cukru do Polski. Dziś widzimy bardzo duże zaburzenie na rynku cukru, co już odczuwają polscy plantatorzy buraków cukrowych – grzmiał Michał Kołodziejczak.