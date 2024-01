Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu potrwa prawie tydzień (program wydarzeń)

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypada na 27 stycznia. Data nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia w 1945 r. został wyzwolony niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Auschwitz. W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holokaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało również do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami.

Program obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest niezwykle bogaty. Uroczyste otwarcie odbędzie się dzisiaj (poniedziałek) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Wykład pt. „Obecność Żydów na ziemiach polskich” wygłosi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Wręczone zostaną także nagrody finalistom konkursu „Holokaust – pamiętamy”. W wydarzenia uczestniczyć będzie m.in. Marianna Krasnodębska ps. „Wiochna” – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata.

Równolegle na Lubelszczyźnie będą odbywały się imprezy współtowarzyszące - wystawy okolicznościowe i wykłady organizowane przez szkoły z Lublina, Zamościa, Kraśnika, Świdnika, Radzynia Podlaskiego, Łukowa,Parczewa,Ostrowa Liubelskiego i Niemiec.

Podczas tegorocznych obchodów w miejscach pamięci zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze a w Chełmie dojdzie do odsłonięcia tablicy upamiętniającej Żydów pomordowanych przez Niemców podczas Akcji Reinhardt przy ul. Kopernika 1.

Program VI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w województwie lubelskim:

22 stycznia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej przy ul. Wyścigowej 31 w Lublinie

- otwarcie wystawy: Holokaust na ziemiach polskich

- wykład marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego: Obecność Żydów na ziemiach polskich

- panel dyskusyjny

- rozmowa z Marianną Krasnodębską (Sprawiedliwą wśród Narodów Świata)

- część artystyczna w wykonaniu uczniów SOSW

- rozstrzygnięcie konkursu pt. Holokaust- Pamiętamy

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie (do 26 stycznia)

- historyczna wystawa okolicznościowa

- wizyta nauczyciela historii z jedną z klas w Muzeum na Majdanku, połączona z upamiętnieniem w formie zapalenia zniczy pod pomnikiem ofiar obozu

- lekcje historii i wychowawcze poświęcone tematyce Holokaustu

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie (do 26 stycznia)

- otwarcie wystawy przybliżającej zagadnienie Akcji Reinhardt

- lekcje historii i wychowawcze poświęcone tematyce Holokaustu, m. in. pokazy filmu dokumentalnego Aktion Reinhardt

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie (do 27 stycznia)

- na lekcjach historii zorganizowane zostaną wykłady oraz prezentacje medialne na temat sytuacji Żydów w okresie II wojny światowej, z uwzględnieniem tematyki regionalnej, w tym: zapoznanie uczniów z wielokulturowością miasta i regionu, zapoznanie z relacjami świadków historii z okresu II wojny i II RP (wywiady przeprowadzone w latach ubiegłych), wyjście zespołów klasowych do miejsc rozstrzeliwania ludności żydowskiej, zapoznanie z historią pomnika zbudowanego z macew żydowskich, zorganizowanie wystawy fotograficznej (Holokaust), zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę żydowską w literaturze (nauczyciele języka polskiego), omówienie losów ludności żydowskiej w lokalnym getcie, ukazanie miejsc, w których znajdowały się znaczące budynki żydowskie np. Synagoga

Starostwo Powiatowe w Zamościu

- informacja o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu znajduje się na stronie www.powiatzamojski.pl oraz na oficjalnym profilu Powiatu Zamojskiego na platformie Facebook. Artykuł zawiera m.in.: wskazanie miejsca pamięci Ofiar Holokaustu znajdujących się w Powiecie Zamojskim, link do materiałów edukacyjnych

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju (do 26 stycznia)

- gazetka w holu głównym

- lekcje historii oraz historii i teraźniejszości poświęcone tematyce Holokaustu

- prezentacja multimedialna wyświetlana w holu głównym

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (do 3 lutego)

- wystawa: Holokaust. Pamięć, która boli w holu biblioteki

23 stycznia



Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

- zapalenie znicza na pobliskim cmentarzu żydowskim

- lekcje historii poświęcone tematyce Holokaustu

- gazetka na korytarzu szkolnym

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

- A życie toczyło się dalej… – montażsłowno-muzyczny

- wystawa o Holokauście

- spotkanie ze świadkami historii

24 stycznia

Starostwo Powiatowe w Parczewie, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie, Zespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie, Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie

- Dzień kultury żydowskiej – śladami Żydów w Parczewie

- wystawa poświęcona Holokaustowi przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz uczniów Zespołu Szkół im. S. Staszica

- żywa lekcja historii przygotowana przez nauczycieli I LO i ZS

- wycieczka piesza śladami Żydów

- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na parczewskim cmentarzu żydowskim w Parczewie

25 stycznia

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

- apel

- lekcje historii poświęcone tematyce Holokaustu

- okolicznościowe gazetki

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie Lubelska Szkoła Realna

- wykład Czym jest Holokaust i jakie były jego przyczyny? -Dominik Biaduń (godz. 9:40)

- prezentacja fragmentu wspomnień Aliny Dąbrowskiej Tak musi wyglądać piekło

- wirtualne zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau

- fragmenty filmu Pianista. Opowieść o życiu w okupowanej Warszawie

- opowieść o Szydłowcu- mieście będącym niemym świadkiem zagłady Żydów

- dyskusja, refleksje uczestników

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

- wystawa: Żydowskie miejsca pamięci na fotografii

- Ten numer, który mówi o straszliwej rzeczywistości, może stać się światłem dla innych… - przedstawienie wspomnień Bogdana Bartnikowskiego na podstawie książki Dzieciństwo w pasiakach uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

- wystąpienie prof. KUL, dr hab. Sabiny Bober

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

- uroczystość upamiętnienia ofiar Holokaustu w powiecie Łęczyńskim przy pomniku obok Dużej Synagogi (Bożnicza 19, godz. 12)

26 stycznia

Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowejw Niemcach

- z złożenie okolicznościowej wiązanki i zapalenie symbolicznego znicza przez delegację szkolną pod pomnikiem w Kopaninie, upamiętniającym masowy mord Polaków żydowskiego pochodzenia (9.00)

- spotkanie w szkole z kulturą żydowską dla uczniów klas 7 i klasy 8:

- prezentacja historyczna Obyczajowość i twórczość Żydów polskich - Mirosław Choina

- otwarcie i omówienie wystawy, przygotowanej przez bibliotekę szkolną Ścieżki obyczajów – wędrówka przez kulturę żydowską – Natalia Winiarska, Emilia Rogala

- spotkanie z poezją żydowską przygotowane przez koło recytatorskie -Anna Zgierska

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku

- złożenie wiązanki pod tablicą upamiętniającą Ofiary II wojny światowej przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Koedukacyjnego w Kraśniku - budynek I LO

- wykład Historia Żydów kraśnickich – prelegent Mariusz Bieniek

- odczytywanie fragmentów wspomnień Hani Pomeranc - kraśnickiej Żydówki

- gazetka upamiętniająca Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - hol szkoły

- zwiedzanie synagogi kraśnickiej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku

- rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego: Holokaust w oczach młodzieży

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

-apel skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich pod hasłem: Ludzie ludziom zgotowali ten los...

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu

- wykład: Zagłada Żydów w Zamościu -Marek Kołcon nauczyciel II LO

- otwarcie wystawy fotograficznej Getto w Zamościu - 1 V 1941 - 16 X 1942

- zapalenie zniczy przy tablicach upamiętniających Zagładę Żydów w Zamościu - przystanek PKP; Zamość Starówka przy ulicy Peowiaków

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

-prezentacja wystawy tematycznej Czym był Holokaust?

- informacje na temat obchodów znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz na platformie Facebook

- cykl lekcji otwartych: Holokaust

Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu

- zapalenie zniczy, położenie kamieni na cmentarzu żydowskim w Modliborzycach (za skrzyżowaniem ul. Leśnej i Sadowej) – godz. 11

- zapalenie zniczy pod tablicą pamiętniającą Żydów janowskich zamordowanych podczas Holokaustu (przy Muzeum Regionalnym, ul. Jana Pawła II 3) - 11.45

- zapalenie zniczy i położenie kamieni przy tablicy z oznakowaniem cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim (ul. Wojska Polskiego) - 12.15

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

- zapalenie zniczy pamięci przy tablicach upamiętniających Ofiary Holokaustu (przy Muzeum Regionalnym, ul. Jana Pawła II 3) oraz Ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych (przy kościele pw. św. Jadwigi Królowej, ul. ks. Skorupki 1) przez Starostę Janowskiego Artura Pizonia - 12.15

27 stycznia

Urząd Miasta Chełm

- złożenie kwiatów oraz zapalenie znicza przez delegacje przedstawicieli władz Miasta Chełm na cmentarzu żydowskim przy ul. Kolejowej – 9:30

- uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żydów pomordowanych przez Niemców podczas Akcji Reinhardt przy ul. Kopernika 1 – 10.00

- upamiętnienie ofiar Holokaustu przy pomniku upamiętniającym Zagładę Żydów Chełmskich (na skwerze u zbiegu ul. Uściługskiej i ul. Pocztowej) poprzez umieszczenie flag narodowych oraz zapalenie znicza – 10.30

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Obozu Budzyń przy ul. Urzędowskiej w Kraśniku przez Starostę Kraśnickiego Pawła Kudrela oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Kraśniku Jacka Dubiela -12.00